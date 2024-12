Ilgiornaleditalia.it - Il Verona rialza la testa ed espugna Parma

Al Tardini i veneti vincono 3-2 e tornano al successo dopo quattro ko di fila.- Vittoria fondamentale per ilchelae batte in trasferta ilper 3-2 grazie alle reti di Coppola, Sarr e Mosquera. Ai padroni di casa, invece, non è bastata la doppietta messa a segno da S