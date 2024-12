Agi.it - Il Verona rialza la testa, 3-2 a Parma e Zanetti respira

Leggi su Agi.it

AGI - Vittoria fondamentale per ilchelae batte in trasferta ilper 3-2 grazie alle reti di Coppola, Sarr e Mosquera. Ai padroni di casa, invece, non è bastata la doppietta messa a segno da Sohm. Gli scaligeri tornano al successo dopo quattro sconfitte consecutive e "saldano" la panchina traballante di. Agganciati in classifica gli uomini di Pecchia, alla quarta sconfitta nelle ultime sei gare giocate. La gara del Tardini si è accesa nel giro di pochi minuti, è stato Coppola (5') a sbloccare la sfida con un colpo dia superare Suzuki (il portiere giapponese è stato ingannato da un rimbalzo nell'area piccola). La reazione dei ducali è arrivata nel giro di pochi minuti, al 19' Bonny ha calciato in porta, Ghilardi ha respinto sulla linea, ma sulla ribattuta è arrivato Sohm che ha ribadito in rete pareggiando i conti.