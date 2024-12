Il thriller di fine anno | Giurato numero 2

Leggi su Ildenaro.it

di Ilaria ParlatoIl quarantesimo film diretto da Clint Eastwood è un legal-che invita lo spettatore a confrontarsi con il proprio “io”. Il regista e attore, icona del cinema western, mette in scena un lavoro degno tecnicamente e tematicamente del tradizionale cinema psicologico del paese a stelle e strisce. Le storie di due coppie si intrecciano in una trama enigmatica che si svelerà lentamente durante il corso del film. L’elemento visibile ed invisibile, ciò che è chiaro contro quello che non è, l’evidenza di fronte alla mancanza delle prove, l’omicidio di una giovane donna e la ricerca di un colpevole. Tanti i quesiti che si aprono per lo spettatore all’inizio del film e che vengono pian piano risolti attraverso scelte stilistiche e tecniche che rimandano al glorioso cinema classico hollywoodiano.