Il Papa tuona contro l'eutanasia: «I malati fanno paura e li eliminano»

Francesco riceve l’associazione per la lotta alle leucemie: «I sofferenti vengono scartati in alcune culture». Come in Canada, dove la «dolce morte» è stata la scelta di un defunto su 20. Casi in aumento da cinque anni.