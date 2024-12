Lanazione.it - Il nonno di Montanelli: "Solo chi scrive per La Nazione può definirsi un giornalista". Il rito della lettura del quotidiano

Il mio più lontano ricordoè la testata iscritta su un portacenere di maiolica, su cui mionon ammetteva che si posasse altro sigaro che il suo. Lanon era ilgiornale che circolasse per casa. Arrivava in villa la mattina alle nove e la sua prima tappa non era lo studio di mio, ma il salottino privato di mia nonna che, sebbene alzata da più d’un’ora, dichiarava ufficialmente inaugurata la giornatadopo aver scorso gli annunzi mortuari. Ai miei orecchi di bambino, tuttora impegnato in una sorda guerra con le aste, le notiziegiungevano così a rate. La precedenza l’aveva il morto se, fra quelli elencati, cen’era uno di conoscenza. Se niente di tutto questo avveniva, ladi mia nonna si concentrava sull’affaire del momento, di cui avevo imparato a misurare l’importanza dalle reticenze con cui lei ne riferiva.