Monzatoday.it - Il mistero di quei regali di Natale apparsi sotto l'albero davanti al Duomo

Leggi su Monzatoday.it

Pacchi grandi e piccoli, con tanto di fiocco e bigliettini sonoil grandedialdi Monza. A differenza dei tradizionali, in bella vista non c’è il destinatario del dono ma il mittente. Pacchi che arrivano da Marco Magrin morto di freddo in un.