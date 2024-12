Quotidianodipuglia.it - Il Lecce ritrova il sorriso e la vittoria: battuto il Monza al Via del Mare. Decidono Krstovic e Morente

Leggi su Quotidianodipuglia.it

Iltorna allaal Via del47 giorni dopo.ilnello scontro diretto per non la salvezza e per Giampaolo arrivano tre punti che valgono doppio, anche perché il.