Il derby femminile va alla Moma Anderlini Si arrende la Spezzanese

Poche le partite del sabato pomeriggio, per le squadre modenese dei campionati Nazionali, ma le gare giocate in provincia sono state all’altezza delle attese, soprattutto ildi B1, dove le giovanissime dellapuniscono le più accreditate gialloblù del Volley Modena, per la prima gara senza Alice Bellini,e rientrata al Giorgione Castelfranco Veneto, e decisamente in difficoltà contro il muro delle rossoblù, capaci di metterne a segno 22. Il risultato finale di 3-2 (16/25 25/21 18/25 25/21 16/14) testimonia l’equilibrio in campo, con Susio ancora una volta mattatrice con 21 punti, di cui 6 a muro. Stesso risultatoBursi di Fiorano, dove però una combattiva Beca Tenspedsial La Spezia 2-3 (19/25 27/25 17/25 25/22 17/19) anche in questo caso con il tie break deciso ai vantaggi.