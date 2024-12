Viterbotoday.it - Il Comune incassa 35mila euro dal mercatino di Natale

Ilnatalizio di via Marconi a Viterbo è stato allestito con le tradizionali casette in legno, cercando di creare un'atmosfera festiva nella città. I 23 stand, disponibili in due dimensioni, ospitano diverse attività commerciali legate alle festività: dai vestiti e gioielli sino alle.