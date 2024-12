Calcionews24.com - Il Como batte la Roma, in tribuna festeggiano: Adrien Brody Michael Fassbender e Keira Knightley – VIDEO

Leggi su Calcionews24.com

, vittoria dei lariani davanti a star come: non è la prima volta al Sinigaglia Ilvince una partita decisiva contro lacon i gol nel recupero di Gabrielloni e Nico Paz e tra i tifosi esultanti c’erano anche. Per la .