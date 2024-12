Casertanews.it - Il commissariato di polizia si trasferirà nell'ex sede del Giudice di Pace

Leggi su Casertanews.it

Si avvicina l'avvio dei lavori per il nuovodia Marcianise. Il Comune, infatti, ha completato tutti gli adempimenti e anche il progetto è stato definito: adesso non resta che individuare la ditta a cui affidare i lavori. Ilverrà ospitato in quella che era la.