Il Bologna ferma la corsa della Fiorentina, decide Odgaard

(ITALPRESS) – Il derby dell'Appennino è del. Al termine di una partita sofferta i rossoblù strappano i tre punti a una, reduce da 8 vittorie di fila, che è sembrata stanca. L'ex Italiano adatta Holm a terzino sinistro, dà fiducia a Dominguez e Castro guida l'attacco. Per Palladino (che non è andato in panchina a causaperditamamma, al suo posto il vice Citterio) una sola sorpresa, c'è Gudmundsson al posto di Sottil. Pronti via e Beltran non trova l'impatto su cross di Kean (5?). Subito dopo Dominguez e Pobega non centrano lo specchio. All'11' è perfetto l'assist di Adli per Gudmundsson, Skorupski è super. Contropiede ficcante dei felsinei poco dopo il quarto d'ora, Castro non riesce a controllare la forza. Al 19? è Kean a metterla dentro su assist di Cataldi ma l'attaccanteNazionale è in fuorigioco.