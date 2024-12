Romatoday.it - I furbetti degli affittacamere: sigilli a due alberghi abusivi

Leggi su Romatoday.it

Strutture ricettive abusive scovate nel centro della città. Un provvedimento emesso dal questore, a seguito delle verifiche eaccertamenti effettuati dalla polizia in vista dell'imminente Giubileo. Ialle due struttureDue le strutture nel mirino. Una in via Palestro.