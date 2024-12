Lopinionista.it - I 70 anni di Ivana Spagna nella nuova puntata di ‘Domenica In’

ROMA – Oggi 15 dicembre, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 14^diIn’ condotta da Mara Venier. Lasi aprirà con Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni, protagonisti di una divertente intervista in occasione del loro nuovo film ‘Io e te dobbiamo parlare’, al cinema dal prossimo 19 dicembre per la regia dello stesso Alessandro Siani. Federica Pellegrini, ex campionessa di nuoto e attualmente impegnata come ballerina a ‘Ballando con le Stelle’, si racconterà tra carriera e vita privata, con lei in studio anche il suo maestro di ballo Pasquale La Rocca.che compirà 70il prossimo 16 dicembre, si esibirà con alcuni suoi grandi successi come “Gente come noi” e “Il cerchio della vita”, oltre a cantare il nuovo singolo “T’amo, T’amo, T’amo”, composto insieme al DJ Nuzzle che l’accompagnerà alla consolle.