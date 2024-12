Cultweb.it - hi è Parastoo Ahmadi la cantante iraniana arrestata per essersi esibita senza hijab

e compositricedi 27 anni, è statadopoin un concerto onlineindossare il velo. La performance, intitolata Caravanserai Concert, è stata trasmessa su YouTube e ha avuto un forte valore simbolico contro il regime iraniano. L’evento si è tenuto proprio in un antico caravanserraglio, e laha sfidato apertamente le leggi sull’, il tradizionale velo islamico. Le nuove leggi prevedono sanzioni severe, fino alla pena di morte, per chi viola le norme sul velo obbligatorio., nata nel 1997 a Nowshahr, nel nord dell’Iran, è unae pianista di talento con una formazione in regia conseguita presso la Soore University di Teheran. Con oltre 47.800 iscritti al suo canale YouTube e 7.300 ascoltatori mensili su Spotify, è diventata una figura simbolica nella lotta per la libertà di espressione e contro l’oppressione del regime iraniano.