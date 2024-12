Udine20.it - Harlem Gospel Choir lunedì 16 dicembre a Monfalcone

è il coropiù famoso d’America e fra i più famosi al mondo che, da quasi 40 anni, appassiona il pubblico grazie al suo potente stile vocale e alla sua energia contagiosa, cercando di oltrepassare barriere culturali, unendo nazioni e persone e condividendo – attraverso la propria musica – il messaggio di amore, pace e armonia con migliaia di persone di nazioni e culture diverse. Questo straordinario ensemble vocale sarà protagonista in concerto16al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di(inizio ore 21.00), dove proporrà il nuovo spettacolare concerto dedicato alla straordinaria Aretha Franklin, oltre ai più grandi successi della tradizione. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl in collaborazione con Comune di, Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e il teatro stesso, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alle biglietterie del teatro la sera stessa.