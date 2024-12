Quotidiano.net - Gli amici di Liliana Resinovich:: "È stata uccisa da più persone". Attesa per la nuova perizia

Sono trascorsi tre anni da quandoscomparve poco dopo essere uscita di casa, di mattina, e la vicenda ha ancora tanti aspetti da chiarire. Si è trattato di una morte volontaria, un suicidio oppure di un omicidio. Ieri mattina un gruppetto di una trentina die conoscenti si è ritrovato per ricordarla nel parco di San Giovanni (quello dell’ex ospedale psichiatrico) nei pressi del punto dove il 5 gennaio 2022 fu trovato il corpo di, poco distante dalla sua abitazione. Per l’amica Gabriella Micheli: "Lilly èda un gruppo di, in cui c’era sicuramente chi aveva nozioni mediche". Speranze per la risoluzione del caso sono riposte nella maxi consulenza medico-legale alla quale lavora l’antropologa forense Cristina Cattaneo. Atteso inizialmente per il 15 dicembre, l’esito arriverà a gennaio.