Ferraratoday.it - Ginnastica artistica, l'atleta Luca Marchi dalla Pgf ai Giochi del Mediterraneo giovanili

Prima il titolo tricolore di categoria agli anelli, e poi la convocazione in Nazionale in qualità di azzurrino alla settima edizione targata Mediterranean Artistic Gymnastics Championships, in programma a Tunisi fino a giovedì 19, con laprotagonistagiornata di lunedì.