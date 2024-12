Fanpage.it - Garanzia mutui prima casa solo a genitori single e giovani coppie: cosa cambia con gli emendamenti alla manovra

Leggi su Fanpage.it

Un emendamento2025 presentato dai relatori, prevede un restringimento della platea che può accedere al Fondo per l'acquisto della: ladel Fondo, fino a un massimo del 50% viene concessa non più in via prioritaria ma in via esclusiva a, nuclei familiari monoali con figli minori, chi vive nelle case popolari e under 36.