Vanityfair.it - Flora Ogilvy, compie 30 anni la storica dell'arte reale con uno spiccato senso dello stile

Nipote alla lontanaa regina Elisabetta, per le sue nozze celebrate nel 2021 ha indossato la tiaraa nonna, la principessa Alexandra. La socialite, in giro per mostre o per appuntamenti mondani, sfoggia sempre outfit che dimostrano la sua passione per la moda britca