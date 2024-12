Anteprima24.it - Fiamme in una abitazione a Giffoni, salvato un uomo

Tempo di lettura: < 1 minutoIncendio questa mattina nel comune diValle Piana, in provincia di Salerno. Lesono divampate all’interno di un’, risultata poi essere non collegata nè all’energia elettrica che al gas metano. Il proprietario, all’arrivo dei pompieri, era affacciato a una finestra con lealle spalle: i soccorritori lo hanno raggiunto e portato in strada, caricandolo in spalla e con l’aiuto di una scala.Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco diValle Piana, Eboli e due autobotti dalla sede centrale di Salerno. Temporaneamente sono state evacuate le altre famiglie da quattro abitazioni vicine.L'articoloin unaunproviene da Anteprima24.it.