Napolitoday.it - Esplosione Calenzano, anche a Napoli 36 stabilimenti sono ad alto rischio: la mappa

Leggi su Napolitoday.it

Il deposito dell'Eni di, in provincia di Firenze, in cui si è verificata il 10 dicembre un'che ha causato 5 morti (tra i quali un napoletano) e 26 feriti, è uno dei circa mille siti industriali del Paese classificati come adi grave incidente. Soltanto in Campania ce.