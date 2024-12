Ilrestodelcarlino.it - "Ero praticamente certo che le assenze non avrebbero inciso"

Mister Cristian Serpini si gode il prezioso 3-1. "Sono molto contento perché abbiamo fatto una buona partita. Dopo una partenza un po’ così, abbiamo trovato 2 gol di pregevole fattura e l’abbiamo chiusa nella ripresa. Eroche lenon sarebbero state un problema e chi aveva giocato meno avrebbe fatto una grande gara, Cecotti in primis. Mi fa piacere perché stiamo riequilibrando i successi anche in trasferta. I 24 punti? Sono in linea con le aspettative, ma pensiamo già al Rimini". Nicolò Contiliano ha aperto la gara col primo gol fra i professionisti. "Non lo scorderò – sorride – e sono contento per il gruppo che ha dato tutto, abbiamo giocato come ci chiede il mister. Il gol? Ho seguito l’azione, Gerbi mi ha dato la palla giusta, lo dedico a mia mamma che non c’è più da un po’".