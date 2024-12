Elisa Calessi | Conte demolisce Schlein noi mai cespuglio del Pd

Leggi su Liberoquotidiano.it

Non ha risparmiato critiche anche molto aspre al governo Meloni. Ma i colpi più duri, maneggiati con l'abilità dialettica dell'oratore navigato, Giuseppe, che è tornato a rivendicare l'appellativo di “avvocato del popolo”, con l'aggiunta «contro l'arroganza del potere», li ha rivolti al Pd di Elly. Non c'è, quindi, da stupirsi se la platea di Atreju, la festa organizzata da FdI, gli ha riservato più applausi che fischi. E questo nonostante l'intervistatore, il direttore del nostro giornale, Mario Sechi, abbia ingaggiato conun duello dialettico senza sconti. Il primo colpolo ha messo a segno proprio all'inizio, dicendo di non voler ricevere nessun trattamento di favore dalla platea: «Ho sentito che le regole di ingaggio sono non fischiare, applaudire soltanto. Per carità, sentitevi liberi».