Vicenzatoday.it - E' vicentino uno dei migliori panettoni d'Italia

Leggi su Vicenzatoday.it

L’annuale classifica di Dissapore dedicata ailievitistini per pandoro e panettone ha rivelato un successo tutto. La Pasticceria Giorgio Bolzani di Vicenza conquista il secondo posto assoluto per il suo panettone, una new entry che ha saputo imporsi con grande maestria.