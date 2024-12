Ilrestodelcarlino.it - E’ la terza vittoria di fila per il Carpi. Modena cade in Puglia

La Len Solutionmette ladi) e conferma l’ottimo momento in Serie A Silver, quinta in attesa dell recupero di Belluno che potrebbe valere il 3° posto. Alla Vallauri col Lanzara Genea finisce 31-28, ma i campani giocano un ottimo primo tempo sempre in vantaggio (16-15 al riposo) e solo al 18’ della ripresacompie l’aggancio e poi con un break di 8-2 la vince.: Villarroel, Uzair, Serafini 4, Mazzanti 5, Nicelli 7, Carabulea, Leonesi, Vastano 1, Karoui, Bendini 3, Bandini 2, Sortino 3, El-Sabbagh 2, Ben Hadj Ali, Pellegrino 2, Martini 1. All. Agazzani. In Serie A Bronze brutto ko a Fasano per la Pantarei Italiasul campo dell’Innotech che si impone 30-26 agganciando i gialloblù al 4° posto. Sempre sotto (16-10 al riposo), gialloblù arrivano massimo al -3.