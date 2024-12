Ilgiorno.it - Dovera, terzetto di ladri assalta la farmacia (già colpita un mese fa): danni e magro bottino

Leggi su Ilgiorno.it

(Cremona) –in. E a essere presa d’assalto, ancora una volta, è stata laDamioli di, che aveva già conosciuto un assalto notturno giusto unfa. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di venerdì, intorno alle 23 e le modalità del colpo sono state le stesse della spaccata avvenuta a novembre. Tre persone, riprese dalle telecamere di videosorveglianza della, hanno forzato prima la saracinesca e poi la porta principale. A quel punto uno solo dei treè entrato nell’esercizio, mentre gli altri due sono rimasti all’esterno per controllare che non arrivasse nessuno. La telecamera ha così filmato il malvivente mentre si introduceva nei locali della Damioli puntando dritto verso la cassa e aprendola. Non ha trovato però un buonperché all’interno c’erano solo pochi euro.