"Donald Trump uno stupratore"? Per Abc e Stephanopouls finisce malissimo: pioggia di milioni

Per, dopo quella alle urne, una vittoria anche in tribunale. La rete televisiva statunitense "Abc" ha infatti annunciato un accordo extra-processuale per archiviare una causa di diffamazione aperta dal presidente eletto. La rete verserà 15di dollari a una fondazione presidenziale, che dovrà ancora essere creata, e pagherà un milione di dollari per le spese legali di, oltre a pubblicare un messaggio di scuse per le parole spese dal conduttore George Stephanopoulos in un'intervista realizzata a marzo. Nell'occasione il giornalista aveva ripetutamente sostenuto che il tycoon e futuro presidente degli Usa - per la seconda volta - era stato ritenuto colpevole di stupro nei confronti della scrittrice Jean Carroll. I legali del leader Repubblicano avevano definite quelle di Stephanopoulos dichiarazioni "false, maliziose e mirate a recare danno".