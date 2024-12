Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Lecce-Monza | Segui la cronaca LIVE

Si apre la domenica della sedicesima giornata del campionato diA col lunch match tra ile ilDopo le gare giocate venerdì e sabato, la domenica prende il via con l’anticipo delle 12.30, valido per la sedicesima giornata del campionato diA, tra ile il.Marco Giampaolo (LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina da Marco Giampaolo, arrivano a questo importante appuntamento dopo la sconfitta netta patita sul campo della Roma di Claudio Ranieri nel turno precedente. Prima di questo stop, due risultati utili consecutivi per il nuovo allenatore, che ha sostituito l’esonerato Luca Gotti: la vittoria all’esordio sul campo del Venezia di Eusebio Di Francesco e il pareggio last minute casalingo contro la Juventus di Thiago Motta. Di contro, i brianzoli dell’allenatore Alessandro Nesta, la cui panchina traballa nonostante le rassicurazioni dell’amministratore delegato Adriano Galliani, sono reduci dalla sconfitta, la terza nelle ultime cinque partite, interna contro l’Udinese di Kosta Runjaic e galleggiano nei bassifondi della classifica.