DIRETTA Serie A Bologna-Fiorentina 0-0 e Parma-Verona 0-1 | Coppola sblocca il match LIVE

Calciomercato.it vi offre ildel ‘Dall’Ara’ tra i rossoblu di Italiano e i viola di Palladino e quello del ‘Tardini’ tra i gialloblu di Pecchia e quelli di Zanetti in tempo realeIle ilospitano in Emilia rispettivamente lae ilin due gare molto delicate valide per la 16esima giornata del campionato diA. Il derby degli Appennini sarà diretto dall’arbitro Fabbri della sezione di Ravenna, mentre lo scontro salvezza è stato affidato a Sozza della sezione di Seregno.Italiano e Palladino, allenatori di(LaPresse) – Calciomercato.itDa un lato, allo stadio ‘Dall’Ara’, sfida dal sapore europeo tra due formazioni reduci dagli impegni infrasettimanali. I rossoblu del grande ex Vincenzo Italiano, reduci dal pareggio in Champions League contro il Benfica che ha fatto seguito a quello in campionato contro la Juventus, vogliono tornare a vincere per restare nelle zone alte della graduatoria.