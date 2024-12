Firenzetoday.it - DIRETTA / Bologna-Fiorentina 0-0, equilibrio al Dall'Ara

Leggi su Firenzetoday.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA33' Dopo l'inizio a grandi ritmi la partita adesso è in una fase di stallo con le squadre entrambe molto corte. 29' Ndoye non riesce a controllare un passaggio in profondità, azione che si spegne per il. 25' Prova la ripartenza la.