Trevisotoday.it - Consegnate a dieci studenti le borse di studio di Condifesa

Leggi su Trevisotoday.it

«Quando vedo i giovani vedo il futuro. E voi ragazzi costruite il futuro della nostra agricoltura, in orario extra scolastico avete messo in campo le vostre competenze. Anche oggi è emerso l’impegno dei giovani nel rendersi utili con le loro conoscenze per inserirsi in un mondo agricolo nuovo e.