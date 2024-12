Como-Roma 2-0 Gabrielloni e Nico Paz nel recupero stendono i giallorossi

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Ilconquista tre punti importanti contro la, con il doppio colpo finale, in pieno, die diPaz per il 2-0 finale per la squadra di Fabregas. Duro risveglio per idi Ranieri con un finale da incubo e due gol subiti nel minuti finali, dopo i .