Ilgiornaleditalia.it - Cogoleto, gruppo di escursionisti colpito da una frana sul monte Sciguelo, salvati da sei ragazzini

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Grave una donna ferita da un masso che si è staccato: è stata portata all'ospedale in elicottero. Difficili i soccorsi per le condizioni meteo: neve e nebbia. I vigili del fuoco hanno messo in salvo tre alpinisti feriti durante la scalata di una parete sul, nel parco del Beigua