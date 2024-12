Lapresse.it - Codice strada, Vasco Rossi ironizza: “Salvini lo ha fatto per il vostro bene”

“Matteoin questo 14 di dicembre, da domani sera, pmo weekend, hain modo per ilche se avete fumato una canna anche una settimana prima e venite fermati, potete essere arrestati immediatamente e vi viene ritirata la patente per tre anni. Questo il ministro, lo ha deciso per il, naturalmente”. Così in un video postato su Instagramsul nuovodellavoluto dal ministro dei Trasporti e leader della Lega.