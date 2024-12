Padovaoggi.it - Cna Day 2024: al San Gaetano si celebra l’eccellenza artigiana con ben 25 premiati

Leggi su Padovaoggi.it

Dal mobile su misura alla stireria industriale, dall’innovazione nel settore degli impianti elettrici alla riparazione di orologi: oggi, 15 dicembre, al Centro Culturale Sandi via Altinate a Padova è andata in scena l’ottava edizione del Cna day 2025, un appuntamento in cui gli artigiani.