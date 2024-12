Inter-news.it - Clamoroso Juventus, tifosi contro Vlahovic: «Uomo di me**a!». Lui reagisce male

Clima rovente all’Allianz Stadium al termine della partita trae Venezia, conclusasi con un deludente 2-2. Al centro delle polemiche, l’attaccante serbo Dusan, protagonista di un acceso confronto con idella curva bianconera.CLIMA ROVENTE – Nonostante il gol su rigore nei minuti finali che salva un minimo la faccia alladi Thiago Mottail Venezia ultimo in classifica e fino a quel momento in vantaggio per 1-2, Dusan– insieme al resto della squadra – non è stato risparmiato dalle critiche deidopo la partita. Quando, insieme ai compagni, si è diretto sotto la curva a fine gara, sono piovuti fischi e cori di disapprovazione, segno di una tensione crescente tra la tifoseria e l’attaccante. Il giocatore ha mostrato apertamente il suo disappunto per le critiche ricevute, innescando una reazione ancora più dura dai, che hanno intonato un coro offensivo: “di mer**a”.