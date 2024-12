Romadailynews.it - Cina-Francia: tenuto a Pechino il 26esimo dialogo strategico

, 15 dic – (Xinhua) – Wang Yi, membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese (PCC) e direttore dell’Ufficio della Commissione centrale per gli affari esteri, ha co-presieduto ieri ailcon Emmanuel Bonne, consigliere diplomatico del presidente francese. Sottolineando che i due capi di Stato hanno manuna stretta interazione nell’ultimo anno, stabilendo la direzione per lo sviluppo delle relazioni-Europa, Wang ha dichiarato che lae’ disposta a lavorare insieme allaper garantire che le relazionicontinuino a fungere da forza trainante per lo sviluppo delle relazioni-Europa e per la promozione della pace e della stabilita’ mondiali.