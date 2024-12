Frosinonetoday.it - Chiudono i caselli di Anagni e Frosinone: ecco quando

Leggi su Frosinonetoday.it

Chiusure programmate per idi. Nel capoluogo, l'uscita carà chiusa al traffico dalle ore 22 alle ore 6 dal giorno 16 dicembre 2024 al 17 dicembre 2024, provenendo da Roma, per lavori. L'uscita consigliata è Ferentino. In entrata, invece, è consigliato Ceprano. Nella.