"Chi vive in centro non trova posto"

Pochi parcheggi riservati ai residenti dele abbonamenti per le righe blu non validi ovunque. Una situazione, secondo Maria Pia Zotti, "drammatica". "Per chi come mequi,reè sempre un problema – sostiene –. Certo, ci sono i parcheggi a sbarre, ma sono un po’ scomodi. A mio avviso bisognerebbe far dotare il comune di mini autobus elettrici, per esempio dall’Osservanza, e far arrivare le persone inin quel modo. Parlo ovviamente di chi viene da fuori". Secondo Zotti, infatti, questo potrebbe consentire a chi proviene da altri quartieri di "non rubare il" ai residenti della zona. "Per noi, altrimenti, diventa tutto un po’ invivibile", conclude.