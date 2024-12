Strumentipolitici.it - Chi si loda si imbroda: Erdo?an festeggia il suo successo “ottomano” in Siria

Su quanto accaduto nei giorni scorsi instanno lentamente emergendo le responsabilità e le colpe. Per qualcuno, invece, si tratta di un merito l’aver contribuito a far cadere il “regime” di Bashar Assad. Quel qualcuno è il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdo?an.Espansione ottomanaForse non è dietrologia affermare che l’attuale Turchia voglia riacquistare almeno una parte della gloria passata e soprattutto dei suoi antichi territori imperiali. D’altronde, nel 1974 invase Cipro, occupando quasi metà dell’isola, senza più abbandonarla. E da quando al potere c’è Erdo?an, le mire irredentiste si sono fatte se possibile ancora più tenaci e sistematiche. L’odierna “vittoria” infa esultare un alleato del presidente turco, il capo del Partito del Movimento Nazionalista Devlet Bahçeli: Aleppo è turca e musulmana, ha affermato in Parlamento il 3 dicembre.