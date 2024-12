Lanazione.it - Centosettanta presepi. La mostra in Corso Italia

Sono 170 iprovenienti da ben 26 nazioni, tra le quali non potevano mancare le versioni del Perù e della Sierra Leone, proposti ina Castiglion Fiorentino. Ad organizzarla ci pensa l’associazione onlus Solidarietà in Buone Mani. Tra questi ci sono alcune decine didella collezionista Susi Checcacci. "Non è la prima volta che decidiamo di allestire questama ogni volta aggiungiamo qualche pezzo davvero speciale" – spiega Don Giuliano, presidente della onlus castiglionese - del resto, come il presepe rappresenta per la religione la carità cristiana verso gli uomini così la nostra associazione va incontro agli uomini bisognosi di tutto il mondo. Sono, tra l’altro, presenti le foto dei progetti che abbiamo portato avanti in tutti questi anni e quelli che abbiamo in cantiere".