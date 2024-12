Bresciatoday.it - Camerieri robot e droni per le consegne a domicilio: ecco la pizzeria bresciana del futuro

Leggi su Bresciatoday.it

La porta a vetri si apre e Bob è già sulla soglia, pronto ad accompagnare i clienti al loro tavolo. Non indossa giacca e cravatta e nemmeno un grembiule. Non ha braccia e nemmeno gambe: un tablet al posto del volto, si muove agile e spedito in sala, evitando tutti gli ostacoli. Guidato.