Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Serie A. Giampaolo "Vittoria importante, bilanci a maggio"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

"Pubblico decisivo. Krstovic e Dorgu bravi a non abbattersi" LECCE - "Non è ancora tempo di dare per certo il nostro rendimento, afaremo tutti i". Così Marco, allenatore del Lecce, ha commentato in conferenza stampa la preziosacasalinga per 2-1 contro il Monza. "Q