Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Real. Club attacca arbitro match con Rayo "Liga manipolata"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Forti proteste per un rigore non concesso a Vinicius MADRID (SPAGNA) - Furia. Il 3-3 in casa delVallecano e il mancato sorpasso al Barcellona hanno lasciato scorie importanti nella Casa Blanca, nel mirino c'è l'arbitraggio di Martinez Munuera. Al punto che la tv ufficiale delparla d