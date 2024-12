Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Juve. Vlahovic ai tifosi "Vostro diritto manifestare rammarico"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Il serbo su Instagram: "Vi ho sempre rispettati dando tutto per la maglia" TORINO - "Capisco ilper gli ultimi risultati e avete tutto ildi manifestarlo, vi ho sempre rispettati dando tutto per la maglia e vi ringrazio per il supporto che ci date quotidianamente. Ora è importante