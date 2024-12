Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Cagliari. Luvumbo verso forfait contro Juve in Coppa Italia

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Nicola intenzionato a riproporre il 4-2-3-1 usato con i bianconeri già in campionato- Nemmeno il tempo di archiviare la sconfitta con l'Atalanta e ilsi è ritrovato già stamani in campo al CRAI Sport Center per preparare la prossima sfida. Questa volta in programma c'è il match di