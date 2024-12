Burioni | I no vax senza multa sono i peggiori

Leggi su .com

(Adnkronos) – Roberto, a Che tempo che fa, a testa bassa contro i no vax che non hanno rispettato l'obbligo di vaccinazione durante la pandemia covid e ora nontenuti a pagare la, grazie al 'condono' previsto dal decreto Milleproroghe. "Questi signori che non sivaccinati nonostante l'obbligo e che avevano .L'articolo: “I no vax” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.