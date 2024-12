Ilrestodelcarlino.it - "Bene i fondi per il ponte"

Soddisfazione da parte del sindaco di Budrio Debora Badiali (nella foto) in merito alla notizia del finanziamento dei lavori aldella Motta, tra Budrio e Molinella, crollato nell’alluvione di maggio 2023. "Si tratta di un’ottima notizia - dichiara la prima cittadina –. Una novità che ci soddisfa anche se arriva un pò in ritardo rispetto alle esigenze del territorio, che tanto ha sofferto e sta soffrendo per la mancanza di questa infrastruttura di collegamento su un’arteria così utilizzata. Eravamo consapevoli, però, dei tempi che sarebbero stati necessari. Non era, oltretutto, scontato che questa buona notizia arrivasse e siamo felici, dunque, perché ci fa capire che tutti hanno riconosciuto l’importanza strategica di quest’opera di viabilità. Un segnale importante per un territorio già letteralmente martoriato dalle alluvioni sia per i danni causati dall’acqua che per il traffico che, a causa della situazione viabile, si è riversato sulle altre strade comunali".