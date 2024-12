Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge scoprirà di essere stato tradito una seconda volta e non solo da Carter e Hope?

Leggi su Comingsoon.it

Nelle prossime puntatedipotrebbe scoprire che le cose non stanno esattamente come gli stanno facendo credere. Negli episodi della Soap, presto in arrivo anche su Canale5, il Forrester potrebbe capire che c'è un altrore nella sua vita, d'accordo per tutto il tempo con